Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de nouveau placés en vigilance avalanches ce mardi 16 décembre 2025.

    Alors que la douceur est toujours présente sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce mardi 16 décembre, Météo France a de nouveau placé deux départements de la région en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

    Ces deux départements alpins sont en vigilance toute la journée ce mardi 16 décembre. Ce sont les deux seuls départements de la région à être concernés par une vigilance météo

