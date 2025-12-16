Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de nouveau placés en vigilance avalanches ce mardi 16 décembre 2025.

Alors que la douceur est toujours présente sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce mardi 16 décembre, Météo France a de nouveau placé deux départements de la région en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Ces deux départements alpins sont en vigilance toute la journée ce mardi 16 décembre. Ce sont les deux seuls départements de la région à être concernés par une vigilance météo