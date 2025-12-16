Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce mardi 16 décembre sera de nouveau mitigé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec un temps alternant entre nuages et éclaircies.

    Le ciel lyonnais a du mal à choisir son camp ce mardi. Si la matinée de ce 16 décembre s'annonce nuageuse, avec quelques pluies qui pourraient même être présentes, le temps sera plus lumineux dans l'après-midi avec le retour de belles éclaircies jusqu'en soirée.

    Côté températures il fait 5 degrés ce mardi matin mais le mercure atteindra de nouveau les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+6 degrés) et une douceur qui devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine dans la région lyonnaise.

    Deux jeunes enfants décédés, treize blessés : ce que l'on sait de la violente explosion à Trévoux

