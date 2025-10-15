Actualité
Garage MNA automobile Genas
Travail dissimulé, emploi d'étrangers sans visa... un garage automobile fermé d'urgence à Genas

  • par Loane Carpano

    • Le garage Mna Automobile situé à Genas fait l'objet d'une fermeture administrative pour "travail dissimulé par l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français."

    Le garage Mna Automobile, situé à Genas, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour travail dissimulé par l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français. Situé rue Jean Rostand, l'établissement fait l'objet d'une fermeture administrative après deux contrôles menés le 16 janvier et le 19 février dernier.

    Logement non-conforme et absence de visa

    Lors du premier contrôle, l'emploi de neuf salariés étrangers hors espace économique européen non autorisés à travailler sur le territoire français a été relevé. Lors du second, l'Inspection du travail, accompagné des services de gendarmerie a constaté la présence de onze salariés carrossiers, ne disposant pas de visa "long séjour" accompagnant leur contrat, malgré leur ancienneté dans l'entreprise.

    Au surplus, le gérant de la société a déclaré recruter ces salariés directement en Albanie et procéder à l'ouverture de leur compte bancaire. Les mêmes salariés sont logés sur place, au premier étage de l'atelier mécanique, dans le cadre d'un hébergement collectif non-conforme.

    Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'établissement devra rester fermé pour une durée de deux mois, à compter du 22 septembre.

