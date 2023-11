Maintenu, le festival Woodstower fêtera ses 25 ans en août 2024

Malgré d'importantes pertes financières, la 25e édition du festival Woodstower est bel et bien maintenue.

En raison de difficultés financières, Woodstower annonçait en novembre l'annulation de son édition hivernale. Malgré tout, le festival investira une fois de plus les pelouses du grand parc de Miribel Jonage, du 29 août au 1er septembre 2024.

350 000 euros de pertes

Alors que l'évènement musical offre ses bons et loyaux services depuis 1998, son directeur a révélé une perte de 350 000 euros en un an. En effet, 35 000 festivaliers ont répondu présents pour l'édition 2023 contre 43 000 l'année précédente. Invité de Lyon Capitale, Maxime Noly expliquait notamment ces difficultés par la crise sanitaire, l'inflation et les aléas climatiques. Qui plus est, la Région ne verse plus de subventions au festival depuis une décision du conseil régional en date du 12 mai.

Ainsi, les organisateurs de Woodstower ont cherché à combler leurs pertes en cherchant d'autres soutiens financiers. "On a sollicité nos autres partenaires au rang desquels la métropole de Lyon et le grand parc de Miribel", a indiqué Maxime Noly. Également, le festival travaille avec les villes de Lyon et Vaulx-en-Velin, ainsi qu'avec la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Rendez-vous en août prochain

Pour sa prochaine édition, Woodstower souhaite créer à nouveau "un événement musical festif et respectueux de l’environnement". Après avoir reçu des chanteurs comme Soolking, Angèle et Damso en août dernier, le festival devrait offrir bien des surprises pour son 25e anniversaire.

Pour l'heure, la programmation n'est pas encore révélée, mais le rendez-vous est fixé.