La collecte pour la Banque Alimentaire a débuté ce vendredi

La collecte annuelle pour la Banque Alimentaire commence ce vendredi et se prolongera jusqu'à dimanche. Elle représente environ 10 % de l’approvisionnement de la Banque Alimentaire chaque année.

Ces 24, 25 et 26 novembre se déroulera la collecte annuelle pour la Banque alimentaire du Rhône. Cette année 2023 est particulièrement marquée par une hausse de la demande, environ 30 % de plus qu’en 2022 selon l'organisation.

Lire aussi : Précarité alimentaire : "nous voyons de nouveaux profils", alerte Sandrine Runel

Pendant trois jours, clients, hypermarchés et supermarchés sont invités à faire des dons de produits alimentaires et d’hygiène dans les bacs réservés des 300 enseignes partenaires du Rhône. Les denrées comme le riz, les pâtes ou encore les protections hygiènes sont à privilégier. La Banque Alimentaire compte aujourd’hui 140 associations partenaires, et leur demande ne cesse de s’accroître.

Lire aussi : La Métropole de Lyon débloque 70 000 € pour l'aide alimentaire