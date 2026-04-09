Lyonnaise tuée en Italie : 25 ans de prison pour son ex-compagnon

Reconnu coupable par la cour d’assises d’Aoste, Sohaib Teima a été condamné mercredi pour le meurtre de la jeune Lyonnaise survenu en mars 2024.

La justice italienne a rendu son verdict dans l’affaire du meurtre d’Auriane Laisné. Mercredi 8 avril, la cour d’assises d’Aoste a condamné son ex-compagnon Sohaib Teima à 25 ans de prison, comme le rapportent nos confrères du Progrès. Le jeune homme de 21 ans était jugé pour avoir tué la Lyonnaise dans la nuit du 26 au 27 mars 2024, dans le nord-ouest de l’Italie.

Selon l’accusation, la victime aurait été droguée avant d’être emmenée dans un lieu isolé puis poignardée. Son corps avait été découvert quelques jours plus tard dans une chapelle abandonnée. Rapidement suspecté, l’accusé avait été interpellé à Lyon avant d’être extradé vers l’Italie, après plusieurs procédures judiciaires en France liées à des plaintes pour violences conjugales.

Au terme d’un procès éprouvant pour la famille, la responsabilité de l’accusé a été reconnue, même si la perpétuité requise n’a pas été prononcée. Le parquet pourrait encore faire appel lorsque les motivations écrites du jugement seront connues en juin.

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