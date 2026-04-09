Alors que l'été semble s'être installé depuis le weekend dernier à Lyon et dans toute la région lyonnaise, les températures vont brutalement chuter dimanche. Voici ce qui vous attend.

Du soleil, de la chaleur, et comme un avant-goût d'été à Lyon. Depuis le weekend de Pâques, l'été semble avoir pris ses quartiers dans la région lyonnaise avec un franc soleil et des températures largement au-dessus des normales de saison. Avec 27 degrés attendus ce jeudi (+11 degrés par rapport aux moyennes de saison), le temps sera de nouveau estival.

Mais ces conditions exceptionnellement chaudes ne vont pas se poursuivre très longtemps à Lyon. Si ce vendredi le mercure baissera légèrement, les températures resteront printanières avec 23 degrés attendus dans l'après-midi. Samedi, toujours sous un beau soleil, le thermomètre repartira à la hausse avec un nouveau pic de chaleur qui devrait atteindre les 27 degrés au meilleur de la journée.

-17 degrés en 24h seulement

C'est à partir de dimanche que la situation se dégradera. Météo Lyon parle même d'une "chute spectaculaire des températures" avec le passage d'un front pluvieux pour la dernière journée de la semaine. Avec un vent de nord qui devrait rester assez léger, les températures passeront de 27 degrés samedi après-midi à seulement 10 degrés dimanche. Une baisse impressionnante de 17 degrés en seulement 24h.

Et un froid anormal pour la saison (-6 à 7 degrés) qui pourrait se maintenir en début de semaine à Lyon, au moins pour la journée de lundi. Les températures de saison devraient de nouveau être atteintes dès mardi avec une journée plus sèche et jusqu'à 16 degrés attendus dans l'après-midi. Un léger radoucissement qui reste toutefois à confirmer. Une chose est certaine, le yo-yo des températures à Lyon aura bien lieu ce weekend.