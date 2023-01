Lyon : vers l'interdiction totale des balades à poney au parc de la Tête d'or ?

L'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ) organise une nouvelle manifestation au Parc de la Tête d'or samedi 14 janvier.

Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'activité poneys au parc de la Tête d'or. Paris Animaux Zoopolis (PAZ) a adressé, en août 2022, un courrier à la mairie de Lyon pour demander l'arrêt de l'activité. Un appel à projet a été lancé par la ville pour remplacer l'actuel exploitant. Ce dernier a eu la possibilité de postuler, mais en début de semaine, sa candidature n'a pas été retenue. L'argument, "une offre qui manque de pédagogie", selon la mairie. Les candidatures sont encore ouvertes et l'exploitant peut, encore une fois, postuler.

Vers un arrêt total de l'exploitation ?

Les conditions de la mairie sont claires. Pour qu'un nouvel exploitant s'installe au parc, plusieurs conditions sont requises. L'offre doit offrir un certain apprentissage des animaux et un meilleur traitement des animaux - donner accès à de l'eau et du foin - élément reproché à l'ancien exploitant par l'association.

Pour PAZ, ces conditions ne suffisent pas. Eux militent pour un arrêt total de l'exploitation des poneys. Si la mairie ne penche pas de leur côté, ils demandent au moins quelques éléments en plus dans la convention. Imposer que les animaux ne soient pas envoyés à l'abattoir, limiter le temps de transport des clients, utiliser des équipements adaptés, limiter le temps d'exploitation, etc... La mairie n'a pas souhaité communiquer sur ces demandes.

Les militants seront présents pour faire entendre leur voix au parc de la Tête d'or samedi 14 janvier à 13 h 30 porte des Enfants du Rhône, au niveau du Quai Charles de Gaulle.