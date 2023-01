"Tudor toute seule" au Théâtre de l'Iris : la passion selon Marie

Au théâtre de l’Iris, la comédienne Clémence Longy interprète 14 personnages de l’œuvre de Victor Hugo

Marie, dite Marie la sanglante, dame et reine d’Angleterre, fille de Henri VIII et maîtresse des quatre mers, est amoureuse d’un imposteur qui la trompe et met Londres à feu et à sang. De complots en révoltes, la reine se retrouve prise en tenailles entre les cris du peuple, les intérêts des nobles, et son cœur… Seule en scène, Clémence Longy interprète ce drame politique écrit par Victor Hugo.