Pendant toute la Fête des Lumières, la vente et la consommation de boissons et de denrées alimentaires sur la voie publique sera interdite sur un périmètre comprenant une bonne partie de la Presqu'île de Lyon, a annoncé la Préfecture mardi 7 décembre. La consommation de produits alimentaires.

Fini le vin chaud. Du 8 au 12 décembre, un périmètre sanitaire encadrera les festivités de la Fêtes des Lumières à Lyon. La consommation de produits alimentaires et de boissons de tout type, par des commerces ambulants sera prohibée de 18 heures à 2 heures du matin, pendant toute la période de la Fête des Lumières.

Toute la Presqu'île, de la place Ampère à Croix Paquet, ainsi que les quartiers de Saint-Jean et de Saint-Paul sont concernés par ces mesures. Un périmètre très défini concerne également le Parc de la Tête d'Or ainsi que le parc Sergent Blandan, qui accueillent aussi des animations cette année.

#FDL2021

Face au #COVID19, le préfet instaure un périmètre sanitaire qui interdit :

❌la consommation de boissons/nourriture sur la voie publique

❌la vente de boissons/nourriture à emporter par les commerces ambulants + pas de porte

✅espace de restauration avec #PassSanitaire pic.twitter.com/Pmt4BakePP — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 7, 2021

Autre mesure restrictive : la consommation de denrées alimentaires et de boissons (alcoolisées ou non) sera interdite sur tout le périmètre. Une décision qui s'accompagne "logiquement du port du masque obligatoire sur la zone définie", indique le préfet du Rhône Pascal Mailhos. Effectivement, "consommer sur la voie publique impliquerait d'enlever le masque", justifie Pascal Mailhos. Les contrevenants se verront alors infliger une amende de 135 euros.

Un espace de restauration place Maréchal Lyautey

Pour se restaurer, les visiteurs devront se rendre dans tous les bars et restaurants de la presqu'île, qui continuent à servir sur place. Mais ils pourront également se déplacer vers la place Maréchal Lyautey qui offre un espace de restauration soumis au pass sanitaire. Avec une jauge de 1 500 personnes, ce sont en tout 7 foodtrucks et vendeurs ambulants qui pourront vendre des denrées alimentaires et des boissons.

Le maire de Lyon Grégory Doucet et le préfet du Rhône Pascal Mailhos ont tous les deux appelé au "sens des responsabilités de chacun" pour "passer une belle Fête des Lumières". Cependant, les deux décisionnaires se réuniront tous les lendemains matin de festivités pour "adapter le dispositif de sécurité sanitaire si besoin" a précisé le préfet du Rhône.

Lire aussi : Fête des lumières 2021 : retrouvez toutes les animations dans la carte interactive de Lyon Capitale