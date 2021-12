Fête des lumières 2021 : retrouvez toutes les animations dans la carte interactive de Lyon Capitale

Après une édition diminuée avec la crise sanitaire, la Fête des lumières revient à Lyon, avec une programmation étendue. Pour l'occasion, Lyon Capitale a réalisé une carte interactive pour naviguer entre les différentes installations lumineuses.

Il y a un mois, la Ville de Lyon dévoilait le programme de la Fête des Lumières 2021. Les attentes étaient grandes , après une édition réduite en 2020, et les promesses des écologistes d'étendre la fête dans toute la ville. Contraints par les enjeux sécuritaires et sanitaires, les écologistes ont finalement opté pour une édition resserrée sur le centre-ville, avec quelques installations excentrées, aux Subsistances, au parc Blandan et au parc de la Tête d'Or. Ils prônent une transition en douceur vers un autre modèle.

Au total, 31 œuvres réparties sur 27 sites seront visibles du 8 au 11 décembre, et 2,2 millions d’euros ont été alloués à l’évènement par la ville. Contexte sanitaire, lien avec la nature, ressources en eau, installation pour les enfants... cette nouvelle édition n'amène pas seulement à s'émerveiller. "Nous sommes sur des créations moins flashy et dynamiques. Les œuvres conduisent plus à la méditation et la réflexion", explique Audrey Hénocque, première adjointe au maire. Au programme : moins de boucle vidéo projetées sur les murs et plus d'installations en néons parsemées dans la ville.

Découvrez ci-dessous l'emplacement de chaque installation et le détail des œuvres.

Mercredi 8 et jeudi 9 décembre de 19h à 23h

Vendredi 10 et samedi 11 décembre de 20h à minuit

Parc Blandan de 18h à 22h les quatre soirs

Le port du masque est obligatoire sur toutes les animations de la Fête des Lumières (à partir de 11 ans). Dans les établissements recevant du public, le pass sanitaire est obligatoire : Lycée La Martinière, les SUBS, Centre Hospitalier Saint Luc Saint Joseph, Fondation Bullukian et Musée Gadagne.