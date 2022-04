Le nouveau visage du secrétariat général de la préfecture du Rhône n'était pas un secret. Il est désormais officiel par décret du président de la République. C'est Vanina Nicoli, ancienne sous-préfète du Havre qui pose ses bagages à Lyon.

Le rôle de la nouvelle préfète secrétaire générale de la préfecture du Rhône est connu. Elle assistera le préfet du Rhône dans "l’accompagnement des collectivités territoriales et dans la mise en œuvre et la coordination à l’échelon local des politiques du Gouvernement en matière d’emploi, de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, de développement économique, d’environnement, de migrations et d’intégration", explique un communiqué.

Également préfète déléguée pour l'égalité des chances

Depuis mercredi 27 avril, Vanina Nicoli est également préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès de Pascal Mailhos. L'objectif de la fonction : "animer et de coordonner avec les délégués du préfet, les élus locaux, le milieu associatif ainsi que l’ensemble des acteurs de l’intégration, les dispositifs de l’État dans les domaines de l’emploi, l’éducation, le logement, la rénovation urbaine et la citoyenneté", explique la préfecture dans un communiqué.

Elle remplace Cédile Dindar, partie dans l'Aube en tant que préfète en mars dernier.

Lire aussi : Lyon : Cécile Dindar, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, file dans l'Aube