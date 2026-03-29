Lyon : 460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques

460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques, un chiffre en hausse. © Tim Douet

C’est un chiffre en forte hausse qui fait écho au regain inattendu des Lyonnais pour la religion.

À Lyon, 460 adultes recevront le baptême lors de la veillée pascale, le samedi 4 avril prochain, selon les chiffres du diocèse. Une légère progression par rapport à 2025, où ils étaient déjà près de 400.

Dans la métropole lyonnaise, ces nouveaux baptisés sont majoritairement âgés entre 18 et 35 ans. "Beaucoup témoignent de leur conversion à la faveur d’une épreuve, de la naissance d’un enfant, d’un décès, ou plus simplement d’une quête de sens enfouie des années durant", explique le diocèse de Lyon dans un communiqué.

À quelques jours de Pâques, ce phénomène s’inscrit dans une tendance qui ne concerne pas uniquement la capitale des Gaules. En effet, sur le territoire national, les demandes de baptême chez les adultes ne cessent d’augmenter depuis quelques années.

Selon les chiffres publiés par la Conférence des évêques de France (CEF), plus de 13 000 adultes recevront le baptême à Pâques cette année, contre seulement 10 000 l'an dernier.

Pour Olivier de Germay, archevêque de Lyon, cette hausse interroge : "Quelles sont les causes de ce phénomène inattendu ? Et surtout, qu’est-ce que le Seigneur nous dit à travers ce signe ?"

Le temps où la pratique religieuse était en forte baisse en France paraît désormais appartenir au passé.

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