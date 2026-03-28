Lyon : Run In Spirit revient pour une 8e édition placée sous le signe du partage

Ce samedi 28 mars, Lyon accueille la 8e édition de Run In Spirit, un événement de course à pied à mi-chemin entre pratique sportive et spiritualité. L’occasion pour les participants de découvrir, ou redécouvrir, les lieux symboliques du catholicisme lyonnais.

C’est le premier des deux grands évènements sportifs du week-end. Avant de laisser place au Lyon Urban Trail (ce dimanche 29 mars), le Run In Spirit, organisé par la Fondation Saint-Irénée, s’apprête à accueillir plus de 600 participants ce samedi matin dans les rues de la capitale des Gaules.

L’événement propose trois formats différents (3, 6 et 9 kilomètres) pour permettre à tous les profils d’y participer. Ici, pas de classement ni de performance attendue. Les participants avancent à leur rythme, seuls ou en groupe, et parfois au nom d’une cause.

Lire aussi : "Sacrées boîtes" : la foi en miniature dévoilée à Fourvière

Les 150 ans de l’UCLy mis à l’honneur

Créée en 2017, l’association Run In Spirit, implantée au sein du Diocèse de Lyon, revendique une approche différente du sport en fusionnant l’esprit de solidarité avec la découverte du patrimoine culturel et religieux de la ville. "La recherche de cette unité est l’héritage de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon au IIe siècle", revendique l’organisation.

Pour cette édition 2026, un nouveau parcours a été mis en place. Le départ est donné place des Archives, dans le quartier de la Confluence (Lyon 2e), avant une traversée du campus de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), puis une arrivée cours Suchet (voir le parcours détaillé). Une "Team UCLy" de 150 participants est attendue, en référence aux 150 ans de l’université. Elle sera principalement composée d’étudiants et de salariés de l’institution.

Côté nouveautés, la Fondation Saint-Irénée lance les "dossards solidaires", permettant aux entreprises de soutenir des projets caritatifs. Les Holy Games, lancés pour les JO 2024, fourniront quant à eux les médailles de l’événement à l'issue de la course.