Lyon urban trail : qui sont les vainqueurs de l'édition de nuit ?

Lyon urban trail by night. DR

le Lyon urban trail by night s'est lancé samedi 6 novembre dès 18 heures. Les vainqueurs ont réalisé de belles performances.

Course phare du Lyon urban trail by night : la course de 18 kilomètres qui passait notamment sur la colline de Fourvière.

Du côté masculin, Melvyn Bracon termine premier du 18 kilomètres en 01h14min et 15 scd. Il est suivi par Sébastien Hours, qui termine en 1h15:08 . Troisième, Adrien Guillonnet monte sur le podium avec 1h16:04. Des temps très serrés entre les trois vainqueurs.

Chez les femmes, Caroline Delord remporte la course en 1h27:47. Elle devance Maëlle Bays, deuxième, d'une dizaine de minute. Juliana Carbonel, troisième, termine la course en 1h37:49, proche de Maëlle Bays.

Résultats du 12 kilomètres

Hommes : Yanis Fleureton / Paul Bardet / Samuel Fonteneau

Femmes : Cécile Delaporte / Alice Gorry / Audrey Provost

Résultats du 6 kilomètres

Hommes : Louis Pujo-Masci / Sébastien Mahia / Stéphane Giordanengo

Femmes : Lauren Marti / Léa Turmeau / Aurelle Audubert

Dimanche 7 novembre se disputent les épreuves de jour, dont certaines sont en cours depuis 7h30 du matin, notamment la plus longue course de 34 kilomètres.