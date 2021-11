Le Lyon urban trail fait son retour entre Croix-Rousse et Fourvière ce week-end

Deux ans après sa dernière édition, le Lyon urban trail fait son retour dans les escaliers de la Croix-Rousse et de Fourvière. Samedi 6 et dimanche 7 octobre, pas moins de 8 000 coureurs sont attendus pour cette 13e édition aux multiples parcours.

Annulés en 2020, le Lyon urban trail (13e édition) et le Lyon urban trail by night (7e édition) font leur retour dans les rues de la capitale des Gaules ce week-end des 5 et 6 novembre. Ou plutôt dans les escaliers de la Croix-Rousse et les montées de la colline de Fourvière, puisque cette année plus de 5000 marches sont au programme du plus grand parcours, long de 37 kilomètres.

Pour son retour et toujours un peu perturbée par la crise du Covid-19, l’épreuve de trail lyonnaise a, cette année, décidée de regrouper ses deux évènements sur un seul week-end, la course de jour étant habituellement organisée au printemps et celle de nuit se déroulant plutôt au mois d’octobre. Cette réorganisation du calendrier a ainsi fait naître l’idée de créer, pour la première fois, un challenge unique permettant aux coureurs de disputer les courses de nuit, le samedi soir, puis d’enchaîner le dimanche matin sur les épreuves de jour, avec de premiers départs prévus "à 7h30".

À trois jours de l’évènement, "25 % des coureurs" auraient opté pour cette option selon les organisateurs. Ces derniers précisent toutefois que ce ne devrait être qu’un "one shot, puisque l’on a déjà la date du prochain Urban Trail de jour qui sera le 27 mars 2022. Donc là c’est vraiment l’occasion de marquer le coup", explique l’organisation.

Les plus de 8 000 coureurs déjà inscrits auront le choix entre différents parcours allant de 6 à 18 km lors des épreuves en nocturne du samedi, ou de 8 à 37 km le dimanche. Leurs baskets les emmèneront de nouveau au Fort de Vaise et à l’Hôtel de Ville de Lyon après plusieurs années d’absence, ou encore au théâtre antique de Fourvière et au parc des Hauteurs.

Souvent pointée du doigt pour ses temps d’attente parfois très longs au passage de certaines montées d’escaliers, la course devrait être plus "fluide" cette année. Selon les organisateurs la situation se serait nettement améliorée "depuis deux trois ans, grâce aux départs espacés. On évite également de faire passer tous les parcours aux mêmes endroits. Normalement, de nos jours, ça passe quasiment de manière fluide à peu près partout. Mais, quoi qu’il en soit, il faudra toujours grimper, Lyon étant une ville avec deux collines, il faudra aller à la Croix-Rousse et à Fourvière".