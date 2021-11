Exposition : Lugdunum, au centre d'une bataille de pouvoir de l'Empire romain

La nouvelle exposition temporaire du musée Lugdunum, interroge toutes les facettes du pouvoir à travers une crise politique de l’Empire romain qui se cristallisa à Lyon, en 197.

L’exposition retrace l’histoire et la quête du pouvoir qui ont mené à la bataille de Lugdunum en 197 après Jésus-Christ, un événement historique encore peu connu. En effet, le 31 décembre 192, l’empereur Commode meurt sans avoir désigné de successeur, créant une crise politique qui conduit à une guerre civile. Pertinax, le candidat désigné par le Sénat pour lui succéder, est assassiné par sa garde rapprochée.

Quatre sénateurs s’affrontent alors pour le pouvoir : Julianus, Niger, Septime Sévère et Albinus. Les visiteurs sont embarqués dans le sillage des protagonistes durant leur quête du pouvoir dans les provinces de l’empire puis à Lyon où se déroule cette mémorable bataille.

Ludique et pédagogique, l’exposition leur permet de participer à cette quête lors de la déambulation grâce au jeu de rôle Capax Imperii, directement sur smartphone. Ils découvrent ainsi le caractère et la force d’action des personnages qui représentent toutes les facettes du pouvoir.

Cerise sur le gâteau, un escape game sur le thème du sac de Lugdunum les plonge au cœur de la bataille avec des défis à relever et des énigmes à résoudre. Posée dans une scénographie théâtralisée et constituée de colonnes de papier évoquant l’Antiquité romaine, sublimée par un éclairage architectural, l’exposition bénéficie de partenariats d’exception notamment avec le musée du Louvre mais aussi des musées européens qui enrichissent la collection consacrée au passé romain de Lyon. Des pièces rares sont présentées comme les deux statues monumentales de l’empereur romain Auguste et de son épouse Livie (Louvre) ou encore les insignes impériaux (musée du Vatican).

EnQuête de pouvoir – De Rome à Lugdunum Jusqu’au 27 février 2022 à Lugdunum - Musée et théâtres romains – lugdunum.grandlyon.com