Lyon : une Nuit de l'Orientation au Palais de la Bourse la semaine prochaine

Pour sa 15e édition, la Nuit de l'Orientation, rendez-vous phare pour les spécialistes de l'éducation et de l'enseignement, se tiendra au Palais de la Bourse le vendredi 19 janvier.

Organisée pour les collégiens, lycéens et étudiants, par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, la 15e Nuit de l’Orientation, propose de réunir 200 professionnels au Palais de la Bourse (Lyon 3e) pour guider les plus jeunes dans leur projet d'études et d'emploi. Au programme, des rendez-vous individuels, conférences, séances de coaching et tests d'orientation sont prévus de 15h à 21h30. Une date qui s'inscrit dans la continuité du Salon de l'Étudiant, organisé ce week-end au parc Eurexpo de Lyon.

Sept conférences auront lieu au total, dont l'une dédiée à la compréhension de la plateforme Parcoursup. Parmi les autres thématiques abordées : le secteur médico-social, les métiers du nucléaire, de la mobilité et des énergies renouvelables, les parcours en alternance ou encore les métiers du milieu hospitalier.

Coaching et entretien psychologique

Des espaces seront dédiés à des secteurs professionnels spécifiques, en plus d'un espace "coaching" pour aborder les parcours de formation, la préparation des entretiens et la gestion du stress, et d'un espace tenu pour réaliser des entretiens avec des psychologues de l'Éducation nationale.

Un autre espace baptisé "Parcouréo JAE" permettra de réaliser des tests d’orientation avec des questionnaires d’intérêt "pour découvrir les familles de métier" et obtenir "des informations sur les formations et l’emploi", près de 700 vidéos de professionnels".