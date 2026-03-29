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Lyon Urban Trail : Mael Baron remporte le 28km de l'édition 2026 !
Mael Baron remporte le 28km de l’édition 2026. @Guillaume Lamy

Lyon Urban Trail : Mael Baron remporte le 28km de l'édition 2026 !

  • par Corentin Lucas

    • Mael Baron s'est imposé sur la deuxième épreuve la plus difficile du Lyon Urban Trail, le 28km.

    Pour cette 18e édition du Lyon Urban Trail, le parcours du 28km a été avalé par trois hommes : Mael Baron, Valentin Brun et Mario Braud. Si la distance peut paraître interminable pour beaucoup d'entre vous, sachez que pour ces trois athlètes, elle n'aura pas été suffisante pour faire la différence.

    Mael Baron s'est défait de ses deux adversaires du jour au sprint dans les rues du Vieux-Lyon et termine la course en 2h00min27s. Valentin Brun termine deuxième de l'épreuve. Mario Braud complète le podium.

    Chez les femmes, c'est Alice Demards qui a levé les bras en 2h17min23s, devant Océane Renard (2e). Pour la dernière marche du podium, c'est le flou total. Laetitia Izoulet a passé la ligne en troisième position, mais son dossard n'a bipé à aucun endroit. Pour le moment, Elsa Dunand est troisième. À suivre...

    Plus tôt dans la matinée, c’est l’Alsacien Sébastien Spehler qui a empoché l'épreuve reine du LUT 2026, le 38km, en 2h28min53s.

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