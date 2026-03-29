Métropole et Rhône : pourquoi la mortalité routière repart à la hausse ? 

Les bilans mensuels de la sécurité routière sont mauvais depuis plus d’un an dans la métropole et le département du Rhône alors que ces dernières années fléchaient une évolution positive. Ils vont aussi à rebours de la tendance nationale, plus positive.

La mortalité sur les routes du Rhône et de la métropole de Lyon est un sujet de préoccupation pour la préfecture. Toutes les statistiques sont en hausse et notamment le nombre de morts sur les routes, 68 en 2025, qui a bondi de 31 % par rapport à 2024. L’an passé, les accidents ont pourtant progressé moins vite. La vitesse, l’alcool et les stupéfiants sont les trois principales causes d’accidents mortels. Ces facteurs à risques sont aussi le premier motif de retrait de permis en 2025. Les forces de l’ordre ont retiré 1 627 permis de conduire en 2025, soit 4,4 par jour.

Des chiffres en hausse en 2025

1 732 accidents (+6 %)

68 morts (+31 %)

2 194 blessés (+5 %)



Quels usagers sont morts sur les routes ?

19 piétons

19 automobilistes

16 deux-roues motorisés

9 cyclistes / trottinettes

4 conducteurs de poids lourds ou utilitaires



Les principales causes d’accidents

34 % vitesse excessive

20 % alcool

19 % stupéfiants



Une mortalité genrée

9 femmes

59 hommes



Une mortalité plus importante chez les jeunes

3 chez les 14-17 ans

16 chez les 18-24 ans

22 chez les 25-44 ans

11 chez les 45-64 ans

3 chez les 65-74 ans

1 chez les plus de 75 ans



Un phénomène qui est aussi urbain

11 morts sur autoroute

26 morts en agglomération

30 morts en zone rurale

La mortalité sur les routes métropolitaines et départementales présente quelques spécificités géographiques. La situation s’améliore dans les villes qui sont passées en zone 30 km/h. La Métropole de Lyon évoque ainsi une diminution de moitié du nombre d’accidents sur les voiries concernées. “Grâce notamment au passage en Ville 30 mais aussi aux nombreux aménagements qu’on met en place partout dans la ville, les accidents graves ont diminué de 54 % depuis 2023”, se félicitait Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon.