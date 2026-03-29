Métropole et Rhône : pourquoi la mortalité routière repart à la hausse ? 

Les bilans mensuels de la sécurité routière sont mauvais depuis plus d’un an dans la métropole et le département du Rhône alors que ces dernières années fléchaient une évolution positive. Ils vont aussi à rebours de la tendance nationale, plus positive.
La mortalité sur les routes du Rhône et de la métropole de Lyon est un sujet de préoccupation pour la préfecture. Toutes les statistiques sont en hausse et notamment le nombre de morts sur les routes, 68 en 2025, qui a bondi de 31 % par rapport à 2024. L’an passé, les accidents ont pourtant progressé moins vite. La vitesse, l’alcool et les stupéfiants sont les trois principales causes d’accidents mortels. Ces facteurs à risques sont aussi le premier motif de retrait de permis en 2025. Les forces de l’ordre ont retiré 1 627 permis de conduire en 2025, soit 4,4 par jour.
Des chiffres en hausse en 2025
1 732 accidents (+6 %)
68 morts (+31 %)
2 194 blessés (+5 %)
Quels usagers sont morts sur les routes ?
19 piétons
19 automobilistes
16 deux-roues motorisés
9 cyclistes / trottinettes
4 conducteurs de poids lourds ou utilitaires
Les principales causes d’accidents
34 % vitesse excessive
20 % alcool
19 % stupéfiants
Une mortalité genrée
9 femmes
59 hommes
Une mortalité plus importante chez les jeunes
3 chez les 14-17 ans
16 chez les 18-24 ans
22 chez les 25-44 ans
11 chez les 45-64 ans
3 chez les 65-74 ans
1 chez les plus de 75 ans
Un phénomène qui est aussi urbain
11 morts sur autoroute
26 morts en agglomération
30 morts en zone rurale
La mortalité sur les routes métropolitaines et départementales présente quelques spécificités géographiques. La situation s’améliore dans les villes qui sont passées en zone 30 km/h. La Métropole de Lyon évoque ainsi une diminution de moitié du nombre d’accidents sur les voiries concernées. “Grâce notamment au passage en Ville 30 mais aussi aux nombreux aménagements qu’on met en place partout dans la ville, les accidents graves ont diminué de 54 % depuis 2023”, se félicitait Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon.
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