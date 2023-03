Pour les jeunes Lyonnais, un forum dédié aux jobs d'été cette semaine

Un forum de l'emploi se tiendra ce mardi 28 mars à l'Hôtel de Ville, pour faire se rencontrer recruteurs et jeunes de la région en recherche de jobs saisonniers.

La saison des jobs d'été approche. Pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi, le réseau Information jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires organisent, mardi 28 mars, un forum spécial emploi, dans les locaux de l'Hôtel de Ville, de 10h à 18h.

Chaque candidat peut apporter son CV en plusieurs exemplaires. Il pourra profiter de cette journée pour rencontrer, façon job dating, des recruteurs en direct, issus de secteurs variés : animation, tourisme et loisirs, services à la personne, logistique, restauration, commerce, etc.

D'autres ateliers sont également prévus, notamment pour informer sur le droit du travail, la rédaction de bonnes candidatures, la consultation d'offres d'emploi, etc. Un espace conseil proposera par ailleurs des rencontres avec des professionnels pour travailler son CV et sa lettre de motivation. Chaque jeune pourra en profiter pour se procurer le Guide 2023 "Trouver son job", qui informe notamment sur les métiers qui recrutent et sur la législation du travail.