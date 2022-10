Lyon : une réunion publique pour penser une nouvelle passerelle sur le Rhône

Une réunion publique se déroule ce mercredi 5 octobre pour permettre aux habitants d'échanger avec les élus sur projet de création d'une passerelle sur le Rhône entre La Mulatière et le quartier de Gerland à l'horizon 2028.

Relier les deux rives du Rhône quelques kilomètres après la Confluence et ainsi réduire de manière conséquente le temps de trajets des piétons et des cyclistes entre Gerland et les villes d'Oullins et de La Mulatière, c'est l'ambitieux projet porté par la Métropole de Lyon. Évalué à prés de 30 millions d'euros, la construction de cette passerelle de 250m de long qui doit voir le jour à l'horizon 2028 fait l'objet ce mercredi 5 octobre d'une réunion publique, à 18h30 au centre de la Renaissance d'Oullins.

Concertation de six semaines

Organisée en présence de Jean-Charles Kohlhass, vice-président de la métropole (en l'absence de Bruno Bernard, le président de la métropole, actuellement en déplacement au Sénégal), des élus lyonnais, oullinois et mulatins. Cette réunion s'inscrit dans une concertation préalable qui s'est ouverte ce mercredi, pour une durée de 6 semaines, jusqu'au 15 novembre. Tout l'enjeu lors de la construction de l'ouvrage sera de réussir à l'intégrer dans "un paysage patrimonial et environnemental remarquable", fait valoir la Métorpole de Lyon.

🔎 Au sud de la Presqu’île, aucun ouvrage ne

permet de franchir le Rhône sur plus de 5 km, le fleuve est un obstacle entre les rives et un vrai frein aux déplacements, notamment pour les piétons et les vélos. 🧍 pic.twitter.com/R2Pw4LQflY — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) October 4, 2022

Les grandes dates du projet

5 octobre-15 novembre 2022 : concertation règlementaire ;

: concertation règlementaire ; Début 2023 : bilan de la concertation règlementaire ;

: bilan de la concertation règlementaire ; 1 er trimestre 2023 : lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre ;

: lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre ; 2024 : poursuite de la concertation ;

: poursuite de la concertation ; 2024-2025 : études de conception et procédures administratives ;

: études de conception et procédures administratives ; 2026 : consultation des entreprises et démarrage des travaux ;

: consultation des entreprises et démarrage des travaux ; 2028 : Livraison de la passerelle ;

