Lyon : une nouvelle passerelle reliera Oullins à Gerland en 2028

En 2028, les Lyonnais pourront aller à pied du parc de Gerland à La Saulaie à Oullins en seulement 20 minutes grâce à la construction d'une passerelle au-dessus du Rhône.

D'ici 2028, une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes chevauchera le Rhône en reliant le Parc de Gerland ( Lyon 7) au quartier de La Saulaie à Oullins. Long de 250 mètres, cet ouvrage doit permettre de connecter les deux pôles urbains et supportera la future voie lyonnaise n°9, permettant ainsi un raccordement aux voies n°3 et n°5 et à la Via Rhône. Un nouvel équipement qui réduira considérablement le temps de trajet à vélo entre la mairie d'Oullins et le parc de Gerland. À vélo il devrait ainsi passer de 16 minutes à 6 minutes et à pied de 54 à 20 minutes.

[ REUNION PUBLIQUE ] Venez découvrir et discuter du projet de nouvelle passerelle entre La Saulée et Gerland. 05/10 à 18h30 📍 Centre de la Renaissance à Oullins Plus d'informations 👉 https://t.co/iY16nxfFVt pic.twitter.com/106l8vY74q — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) September 28, 2022

Du 5 octobre au 15 novembre, la Métropole de Lyon lance une concertation sur ce projet dont l'emplacement a été arrêté, mais dont les contours ne sont pas encore complètement définis alors que la pose de la première pierre est prévue courant 2026. Une réunion publique d'information pour présenter le projet se déroulera le 5 octobre à 18h30 au Centre de la Renaissance à Oullins.

