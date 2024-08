Lyon : une nouvelle manifestation pour la Palestine ce samedi

Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un nouveau rassemblement est prévu à l’initiative du collectif 69 Palestine, ce samedi, place de la République.

Les drapeaux de la Palestine se déploieront à nouveau place de la République à Lyon ce samedi. A l’appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, un rassemblement est prévu à 15h. Avec le même mot d’ordre : cessez-le-feu.

Un contexte international toujours tendu

Tandis qu'une série de frappes mortelles menées par Israël contre des leaders du Hamas et du Hezbollah, l’Iran et ses alliés palestiniens et libanais ont promis de se venger. De son côté, l'Etat hébreu se dit prêt à répondre à "l'axe de la résistance" mené par l'Iran. En Israel, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv au 300ᵉ jour de captivité de leurs proches, enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023, pour réclamer un accord.