Emirates recrute à Lyon

La compagnie Emirates qui propose des vols Lyon-Dubaï organise de nouveau une journée de recrutement à Lyon ce 20 août 2024.

Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale, est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes auront lieu à travers la France en août afin de recruter le personnel de bord. A Lyon, la session se recrutement se déroulera le 20 août, au Radisson Blu Hotel Lyon, 129 Rue Servient, 69003 Lyon.

2 400 e de salaire et logement de fonction

Les candidats sélectionnés rejoindront le personnel de bord, résidant à Dubaï, composé de près de 200 nationalités. Côté salaires, la compagnie offre des rémunérations à partir de 2 400 euros net mensuel, une prime de vol et de frais d'escale. Ils bénéficieront, également, d’un logement de fonction et d'une prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail.

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Ceux qui ne se seront pas inscrits en ligne pourront quand même se présenter sans rendez-vous à la date et au lieu précité. La session de recrutement durera toute une journée : les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, des évaluations et entretiens supplémentaires.

Présente en France depuis une trentaine d'années, Emirates s'est posée pour la première fois sur le tarmac lyonnais le 5 décembre 2012. La compagnie propose désormais 4 vols hebdomadaires entre Lyon, "deuxième région économique de France, cinquième région économique européenne", et Dubaï, "quatrième ville la plus visité au monde".