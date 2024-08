Dîners parisiens exorbitants, dépenses en communication : l'opposition demande des comptes à Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes est pointé du doigt par la chambre régionale des comptes pour une stratégie de communication coûteuse. Elle relève également des dîners parisiens onéreux. Les Écologistes du Rhône exigent une "révision en profondeur des pratiques de communication" et proposent "la mise en place d'un comité de surveillance indépendant".

Après l'enquête relative à la communication des collectivités locales, dévoilée par Le Dauphiné Libéré, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes devrait publier dans les prochaines semaines son rapport d’observation relatif à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les points qui ont retenu l’attention de la Chambre régionale des comptes : des dépenses de communication en hausse et des dîners parisiens très onéreux. Et l'opposition n'a pas attendu pour se faire entendre.

Un constat "accablant"

Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate à la Région dénonce un constat "accablant". “Le mandat de Laurent Wauquiez est une nouvelle fois entaché par une nouvelle affaire. Après les dépenses astronomiques engagées pour des "dîners des sommets", de potentiels emplois fictifs à Paris, nous apprenons maintenant l'existence de déjeuners à Paris, atteignant des montants irraisonnables.", a déclaré Maxime Meyer, conseiller régional de l'Ain et

co-président du groupe des Écologistes à la région. Et la la co-présidente du groupe Cécile Michel, élue du Rhône, d'ajouter : "Celui qui entendait incarner la région demande d'enlever les logements sociaux aux demandeurs d'emplois tout en s’offrant des repas à 1200 euros."

Contacté par nos confrères du Dauphiné Libéré, Laurent Wauquiez promet de rembourser les sommes par ses propres moyens. « Je n’étais pas informé du coût de ces repas. Quand je l’ai appris, j’ai considéré que ce n’était pas normal. J’ai donc décidé d’assurer, à titre personnel, le remboursement des sommes excessives. », a t-il déclaré.

Garantir une transparence totale dans l'utilisation des fonds publics

Dans un communiqué, le groupe demande "une révision en profondeur des pratiques de communication de la Région depuis maintenant plusieurs mois". L'opposition propose ainsi "la mise en place d'un comité de surveillance

indépendant pour garantir une transparence totale dans l'utilisation des fonds publics. Les dépenses somptuaires et la promotion personnelle n'ont pas leur place dans une institution publique".