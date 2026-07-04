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Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

Canicule : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 4 juillet, trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune canicule.

    Un nouvel épisode caniculaire est en train de toucher la France. "Il concerne d'abord le Midi méditerranéen", nous informe Météo France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est en partie concernée ce samedi 4 juillet, en ayant trois départements placés en vigilance jaune canicule.

    Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : l’Isère, l'Ardèche et la Drôme. Un léger avant-goût de la journée de dimanche, qui devrait voir cette vigilance s'étendre vers d'autres départements de la région.

    "Si cette évolution se confirme, une aggravation du niveau de vigilance vers un orange canicule pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche à partir de dimanche 5 juillet à partir de 12h est très probable", explique Météo France.

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