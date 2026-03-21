Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon et dans la métropole ce samedi 

Les conditions météorologiques de ces derniers jours favorisent la concentration en ozone dans l'atmosphère, tandis que la qualité de l'air est une nouvelle fois dégradée à Lyon ce samedi 21 mars.

Avec les températures douces de ces derniers jours, la concentration en multi-polluants dans l'atmosphère poursuit sa hausse ce samedi 21 mars.

L'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que les indices sont une nouvelle fois dégradés aujourd'hui à Lyon, voire très mauvais sur les grands axes routiers de la métropole.

Cela concerne particulièrement la concentration en particules fines PM 2.5 tout au long de la journée. Une amélioration est toutefois prévue entre 14 heures et 16 heures.