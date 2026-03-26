Lyon : une manifestation pour la Palestine organisée ce samedi

Une manifestation en soutien à la Palestine aura lieu ce samedi 28 mars place Bellecour. Organisée par l'association AFPS, elle intervient à deux jours avant la journée de la Terre, moment de commémoration pour le peuple palestinien.

La filiale lyonnaise de l'association France Palestine Solidarité (AFPS) annonce la tenue d'une manifestation ce samedi 28 mars place Bellecour à 14 h 30. Une action à l'échelle nationale puisque 90 autres associations seront mobilisées "pour affirmer ensemble leur solidarité avec le peuple palestinien." À la base de chaque manifestation, "un appel unitaire basé sur le droit international" précise le communiqué de l'AFPS.

Les organisations revendiquent notamment "la fin de l’occupation des territoires palestiniens occupés, des sanctions contre Israël, un cessez le feu définitif, ou encore "le droit au retour des réfugiés".

Cette manifestation intervient alors que le 30 mars prochain aura lieu la journée de la Terre, instant de commémoration pour le peuple palestinien. Le 30 mars 1976, Israël avait sévèrement réprimé une grève palestinienne. Celle-ci avait été déclenchée quelques jours après que l'Etat hébreu a confisqué 2 500 hectares de terres.