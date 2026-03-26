Incendie mortel dans le 1er arrondissement de Lyon : la piste accidentelle privilégiée

Une cigarette mal éteinte serait l’origine de l’incendie mortel survenu lundi 23 mars dans le 1er arrondissement de Lyon.

Lundi 23 mars, une femme de 64 ans perdait la vie dans l’incendie de son appartement situé rue de l’Alma, dans le 1er arrondissement de Lyon. Le corps sans vie de la victime avait été découvert dans sa chambre.

Si l’on ignorait encore les circonstances du drame, elles semblent se dessiner peu à peu. Selon nos confrères du Progrès, il semblerait en effet que le feu soit parti d’une cigarette mal éteinte. Une autopsie doit par ailleurs être réalisée prochainement pour faire toute la lumière sur la mort de la victime.

Lundi soir, aux alentours de 22 heures, une douzaine d’habitants de l’immeuble avaient été évacués par précaution, mais avaient pu rejoindre leur domicile une fois le feu maîtrisé.

Lire aussi : Lyon : une personne décède dans l'incendie d'un immeuble dans le 1er arrondissement