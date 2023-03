Lyon : une manifestation pour la paix en Palestine ce samedi

Cette après-midi, le collectif pour une paix en Palestine organise une manifestation place Louis-Pradel.

À Lyon 1er, place Louis-Pradel, une manifestation se tiendra, organisée par le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Elle démarrera à 15h30 et vise, selon Le Progrès, à demander « la suspension de tous les accords commerciaux, économiques et militaires » avec Israël, tant que le pays « ne respectera pas les droits des Palestiniens ».

Le 2 février dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une déclaration « déplorant la construction et l’expansion de colonies de peuplement par Israël et appelant les parties au conflit à créer les conditions nécessaires à la promotion de la paix", rapporte Le Progrès.

À Lyon, une table ronde autour du conflit isréalo-palestinien devait être organisée par la Ville début février. Elle a finalement été annulée suite aux polémiques autour de l'invitation de l'avocat Salah Hamouri, qui a suscité de vives réactions au sein de la communauté juive et de la droite lyonnaise.