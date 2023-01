Face à la gronde, le maire de Lyon annule sa table ronde sur la Palestine

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, annonce dans une lettre, que la table ronde autour des accords d'Oslo est annulée.

Absent et pourtant hué. Ce dimanche 29 janvier, des membres de la communauté juive de Lyon étaient réunis à l’occasion de la journée du souvenir de la libération du camp d’Auschwitz.

Pas de commémoration, plutôt le Nouvel An chinois

Près de 1 000 personnes étaient présentes devant le veilleur de pierre quelques jours après l'annonce par la Ville de Lyon d'une table ronde autour des accords de paix d'Oslo, en présence du controversé Salah Hamouri.

Ce dernier avait notamment été détenu en Israël pour complicité avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), classé terroriste par Israël, et pour avoir projeté d'assassiner un rabin, Ovadia Yossef, l'un des leaders du parti religieux d'extrême-droite, Shass.

"J’ai décidé, avec mon équipe et les personne participant à cette conférence, de surseoir à sa tenue." Grégory Doucet, maire de Lyon

Et alors que Florence Delaunay, adjointe à la mémoire est venue, seule, déposer une gerbe de fleur et faire un discours, le public, dont Claude Boch, dernier survivant d'Auschwitz à Lyon, lui a tourné le dos. Cerise sur la gâteau, le maire de Lyon était bien présent quelques heures plus tard pour célébrer le Nouvel an chinois à la Guillotière.

"Des postures irresponsables et inacceptables d’appel à la manifestation haineuse et anti-républicaine" Grégory Doucet, maire de Lyon

Dans une lettre adressée, ce lundi 30 janvier, aux instances, représentants du groupe Concorde et Solidarités et aux associations que Lyon Capitale a consulté, le maire de Lyon, Grégory Doucet annonce qu'il annule la table ronde, confirmant une information de Tribune de Lyon.

"De prochaines rencontres"

"Au regard de la situation au Proche-Orient, des postures irresponsables et inacceptables d’appel à la manifestation haineuse et anti-républicaine, et de mon rôle d’assurer la sécurité de toutes et tous, j’ai décidé, avec mon équipe et les personnes participant à cette conférence, de surseoir à sa tenue", détaille Grégory Doucet.

Le maire de Lyon tient toutefois à préciser : "J’organiserai ainsi de prochaines rencontres grand public sur cette thématique, en lien avec des universitaires reconnus, pour certain vivant en Israël. Nous donnerons la parole 'au camp de la paix' et aux personnalités courageuses qui souhaitent porter un regard juste sur la situation au Proche-Orient."