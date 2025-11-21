Actualité
(Photo d’illustration Flickr)

Lyon : une maison de santé pluridisciplinaire va voir le jour entre les 1er et 4e arrondissements

  • par Clémence Margall

    • En collaboration avec le Vinatier et la Ville de Lyon, une maison de santé pluridisciplinaire va être créée au 8 rue des Pierres Plantées, à la jonction entre les 1er et 4e arrondissements de Lyon.

    Alors que les habitants de la Croix-Rousse peinent à trouver un médecin traitant, le territoire étant considéré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) comme "Zone d’action complémentaire" (C’est-à-dire insuffisamment doté en médecins traitants : Ndlr), une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire va voir le jour.

    Elle sera installée au 8 rue des Pierres Plantées, entre les 1er et 4e arrondissements de Lyon, et remplacera l’actuel Centre médico-psychologique (CMP) appartenant au Vinatier.

    La livraison attendue en mars 2027

    Avec un début des travaux prévu pour juin 2026, la maison de santé accueillera, dès mars 2027, 5 médecins généralistes ainsi que des professionnels paramédicaux, dont des psychologues et infirmiers, sur un plan de 79 m2, et pour une surface totale de 604 m2. La convention signée par les partenaires du projet, c’est-à-dire, la Ville de Lyon, les deux mairies d’arrondissement et le Vinatier, s’engage par ailleurs à assurer le suivi médical de 300 personnes atteintes de troubles psychiques.

    Le projet bénéficie par ailleurs d’une aide de la Ville de Lyon à hauteur de 50 000 euros, soit "20 % du coût total des travaux de la partie MSP estimés à 250 000 euros", indique le communiqué. Le Vinatier à, quant à lui, entrepris la réhabilitation complète du bâtiment, comprenant notamment la création de bureaux médicaux et paramédicaux, un espace de réunion ainsi que l’installation d’un système informatique "sécurisé et partagé labellisé".

