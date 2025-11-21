Actualité
Sapin de Noël sur la place du village à Megève. @Ville de Megève

Haute-Savoie : le sapin de Megève sera illuminé le 6 décembre

  • par la rédaction

    • Moment fort des fêtes de fin d’année, le sapin de Noël de Megève sera illuminé le 6 décembre prochain sur la place du village de Haute-Savoie.

    La 17e édition de l’illumination du sapin de Noël de Megève se déroulera le 6 décembre prochain sur la place du village à partir de 19h30. Haut de 18 mètres et composé de 374 petits sapins parés de décorations signées par la Maison de joaillerie Messika, l’arbre restera sur la place jusqu’en mars 2026.

    Ce moment fort des fêtes de fin d’année pour Megève est le résultat d’un mois de travail. Le montage de la structure s’est, en effet, tenu du 3 au 7 novembre derniers, avant de réaliser l’éclairage qui a commencé le 10 novembre et s’achèvera le 4 décembre. Viendront enfin les décorations du 1er au 3 décembre. Comme chaque année, le thème choisi pour le spectacle sera révélé le soir des festivités.

    à lire également
    Yannick Deslandes, ancien détenu, alerte sur les dangers du narcotrafic à Villeurbanne. (Clémence Margall)
    "Eviter qu'ils suivent le même chemin" : comment cet ancien détenu entend éloigner les jeunes du Tonkin du narcotrafic

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : le sapin de Megève sera illuminé le 6 décembre 12:59
    Yannick Deslandes, ancien détenu, alerte sur les dangers du narcotrafic à Villeurbanne. (Clémence Margall)
    "Eviter qu'ils suivent le même chemin" : comment cet ancien détenu entend éloigner les jeunes du Tonkin du narcotrafic 12:40
    Un premier foyer de grippe aviaire détecté dans la Loire 12:12
    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs 11:36
    bus TCL
    Marathon du Beaujolais : les TCL s'adaptent pour l'évènement 11:33
    d'heure en heure
    Confluence accueille un Zara XXL et une nouvelle enseigne de street-food locale 10:55
    Métropolitaines 2026 : Synergies appelle à un rassemblement autour de Jean-Michel Aulas 10:18
    David Metaxas
    L'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen pour viols et agressions sexuelles 09:50
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian 09:20
    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes 09:09
    L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
    Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci 08:44
    neige
    Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service 08:28
    Lyon : alerte sur le monoxyde de carbone, ce tueur invisible 08:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut