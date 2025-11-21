Haute-Savoie : le sapin de Megève sera illuminé le 6 décembre

Moment fort des fêtes de fin d’année, le sapin de Noël de Megève sera illuminé le 6 décembre prochain sur la place du village de Haute-Savoie.

La 17e édition de l’illumination du sapin de Noël de Megève se déroulera le 6 décembre prochain sur la place du village à partir de 19h30. Haut de 18 mètres et composé de 374 petits sapins parés de décorations signées par la Maison de joaillerie Messika, l’arbre restera sur la place jusqu’en mars 2026.

Ce moment fort des fêtes de fin d’année pour Megève est le résultat d’un mois de travail. Le montage de la structure s’est, en effet, tenu du 3 au 7 novembre derniers, avant de réaliser l’éclairage qui a commencé le 10 novembre et s’achèvera le 4 décembre. Viendront enfin les décorations du 1er au 3 décembre. Comme chaque année, le thème choisi pour le spectacle sera révélé le soir des festivités.