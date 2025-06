"102" Lyon : un lieu de vie pour prendre soin de la santé mentale des étudiants

Face à la recrudescence des problèmes de santé mentale chez les jeunes, l'Université de Lyon a lancé le 102, un centre de santé mentale dédié aux étudiants. Déjà plus de 1700 consultations gratuites ont été dispensées depuis son ouverture en janvier dernier.

Depuis la crise du Covid survenue en 2020, la dépression et les problèmes de santé mentale ne cessent de croître chez les étudiants. Selon France Info, le nombre d'adolescents et de jeunes adultes ayant consulté un service de psychiatrie a augmenté de 32% en 2024. Aujourd'hui, le problème se poursuit.

Face à ce constat, la communauté d'universités et établissements (ComUE) de Lyon, également appelée Université de Lyon s'est lancée sur le projet du 102 : un centre dédié à la santé mentale étudiante, pensé pour offrir un lieu de vie rassurant et accueillant aux étudiants dans le besoin. Ouvert depuis janvier au 102 rue de Marseille dans le 7e arrondissement de Lyon, il est le premier centre de santé mentale français pour étudiant.

Dans cet élan, le 102 accueille du lundi au samedi des étudiants venus de toute l'Académie. Le centre propose des consultations gratuites et des ateliers autour de la santé mentale dans ses locaux de 290 m2. Son objectif est double : améliorer le bien-être étudiant et contribuer à leur réussite à un moment clé de leur parcours de vie.

Un parcours de soin complet

Au sein de son centre, le 102 propose un parcours de soin complet en plusieurs étapes. Ce parcours est mis en place par les différents professionnels du centre, dont deux psychologues, trois médecins généralistes, une psychiatre et une infirmière. Soutenu par la Métropole, la Ville de Lyon, la Région, le Crous ainsi que l'ARS (agence régionale de santé), le 102 propose une offre de santé complète.

L'étudiant prend d'abord rendez-vous auprès du centre avant d'assister à sa première consultation avec un médecin généraliste. Ce dernier échange avec l'étudiant afin de le reconduire vers un spécialiste adapté, venu du centre ou de l'extérieur. A l'issue de cette première visite, une consultation unique ou un parcours de soins peut être mis en place pour le patient. Dans certains cas, l'étudiant peut également être mis en relation avec une structure extérieure plus appropriée répondant à ses besoins.

Salle de consultation du 102.

Pensé comme une "safe place"

"Le but, c'est vraiment que ce lieu soit un lieu de vie, une "safe place" pour les étudiants", insiste Marine Gonsolin, médecin généraliste et directrice du centre. Pour cela, tout est pensé en faveur du bien-être mental des étudiants. Le centre est situé dans une zone étudiante, à proximité du campus des universités Lyon 2 et Lyon 3, de l'UCLY, ou encore de l'EM Lyon : "Il était malgré tout important que le 102 soit en dehors des campus, il permet à chacun de s'y rendre dans l'anonymat, sans être vu par les autres étudiants", car comme le souligne Marine Gonsolin : "La santé mentale reste encore un sujet tabou pour de nombreuses personnes."

Les étudiants peuvent se rendre au 102 pour une consultation ou pour participer aux ateliers proposés : "En plus des consultations, nous proposons chaque jeudi des ateliers pour créer du lien entre les étudiants", explique la directrice du centre. Au programme, des moments d'échanges, mais aussi des exercices de gestion du stress et des cours de yoga ouverts à tous gratuitement.

Le centre de santé mentale accueille les étudiants venus d'établissements privés comme publics.

Une salle de détente avec boissons, jeux et carnets est également ouverte. Cette dernière sert entre autres de zone "tampon", permettant de se remettre de consultations : "Ici, l'étudiant peut venir se détendre et se poser avant de reprendre le cours de sa vie."

Salle d'attente et zone "tampon" ouvert à tous.

Recrudescence chez les étudiants

Depuis son ouverture en janvier, le 102 a déjà délivré plus de 1700 consultations. Une illustration concrète de la forte demande des étudiants : "A cet âge on est vraiment à un âge pivot, on subit la pression des études, la pression sociale, on est un peu perdu" estime Marine Gonsolin. Avant de compléter : "Un grand nombre d'étudiants consultent pour des problèmes d'anxiété, de troubles dépressifs, ils essayent de trouver un équilibre."

Si ces problématiques ne semblent pas nouvelles, le Covid les a accentuées : "A l'anxiété introduite par le contexte de la Covid-19 s'est ajouté un isolement renforcé loin du domicile familial dans des conditions de logement parfois précaires." Selon les chiffres récoltés par l'Université de Lyon : 40% des étudiants déclarent souffrir d'une mauvaise santé mentale, tandis que 36,6% observent des symptômes dépressifs légers et avérés.

L'objectif du 102 est d'accompagner facilement et gratuitement ces étudiants. En parallèle de l'offre médicale du centre, l'expérimentation prévoit une collecte de données médicales anonymisée auprès des étudiants. Les informations recueillies permettront d'enrichir la recherche relative à la santé mentale des étudiants.

