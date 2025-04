Municipales de 2026 : réunie à Villeurbanne, Place publique "entend nouer des alliances claires"

Un séminaire était organisé par le parti Place publique à Villeurbanne, samedi 12 avril, dans le cadre des élections municipales de 2026.

Le parti co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq place ses pions pour les prochaines élections municipales. Réunis dans le cadre d'un séminaire régional samedi 12 avril à Villeurbanne, ville du maire socialiste Cédric Van Styvendael, plusieurs élus et membres du bureau politique national étaient présents. Dans un communiqué, le parti se félicite d'avoir réuni près de 150 militants "venus de tous les départements rhônalpins".

"L'ambition est claire : redonner du sens à l’action publique locale et

incarner un espoir concret face à l’effondrement des services publics, à

la montée de l’extrême droite et à la paralysie de la transition écologique", estiment les représentants de la fédération du Rhône de Place publique. Et d'ajouter : "La dynamique est lancée. Place publique entend nouer des alliances claires avec les autres forces de gauche autour d’un contenu exigeant et co-construit".

À Lyon notamment se pose la question d'un éventuel soutien de Place publique à la candidate Nathalie Perrin-Gilbert, qui porte pour l'heure une candidature sans étiquette pour les élections municipales de 2026. D'autres séminaires seront organisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes prochainement.

