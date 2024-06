David Hallyday présentera son nouvel album le 29 juin à Lyon

Le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, David Hallyday, sera en dédicaces à la Fnac Lyon Bellecour le 29 juin pour présenter son dernier album "Requiem pour un fou."

David Hallyday sera à Lyon ce samedi 29 juin pour présenter son dernier album "Requiem pour un fou", en hommage à son père, Johnny Hallyday. Le chanteur de 57 ans sera à la Fnac Lyon Bellecour dès 16h30 pour rencontrer ses fans et leur faire découvrir ses reprises de Requiem pour un fou ou encore Sang pour sang.

Pour assister à l’évènement, les fans devront obligatoirement s’inscrire sur le site de la Fnac. Les inscriptions ouvrent ce lundi à 18 heures et sont gratuites. "La musique c’est ce qui unissait David Hallyday et son père, Johnny. A travers ce projet, David a envie, à son tour, de transmettre et partager avec le public les titres qui lui sont chers ou qui ont une histoire particulière", peut-on lire sur le site de la Fnac.

David Hallyday sera de retour à Lyon le 19 novembre 2024 à la Halle Tony Garnier dans le cadre de sa tournée Requiem pour un fou. Il reste encore des places, comprises entre 27,50 euros et 95 euros.