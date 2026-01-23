Foulées de Villeurbanne : les inscriptions rouvrent pour les courses chronométrées

Victimes de leur succès dès leur lancement, les Foulées de Villeurbanne rouvrent une nouvelle vague d’inscriptions fin janvier pour les 5, 10 et 21 km chronométrés, avant l’édition prévue le 5 avril.

De retour au printemps, les Foulées de Villeurbanne suscitent déjà un engouement record. Dès l’ouverture des inscriptions, le 1er décembre dernier, les dossards des trois courses chronométrées – 5 km, 10 km et semi-marathon – se sont arrachés en seulement six heures. Une première vague qui a permis de remplir 85 % des places du 21 km, les deux tiers du 10 km et la moitié du 5 km.

Face à cette forte demande, l’organisation a annoncé la réouverture des inscriptions pour les dossards restants le jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures, en ligne et à la Maison des Sportifs. Les courses loisirs gratuites, elles, restent ouvertes mais affichent déjà un niveau de participation comparable à celui observé un mois avant l’édition 2024, laissant présager une clôture anticipée.

Les inscriptions enfants seront majoritairement gérées via les écoles, tandis que les entreprises pourront encore s’inscrire via le Challenge Entreprises.