Les start-up lyonnaises championnes des levées de fonds

La start-up lyonnaise Bon Vivant, entreprise de biotechnologie leader français des protéines laitières, vient de lever quinze millions d'euros. A Lyon et Saint-Etienne, près de 500 millions d'euros ont été levés en 2022.

La startup Bon Vivant, entreprise de biotechnologie leader français des protéines laitières alternatives et soutenue par Pulsalys, la société d'accélération du transfert de technologies de Lyon-Saint-Etienne, a levé quinze millions d'euros pour accélérer son offre de fermentation de précision auprès des industriels du secteur laitier.

Bon Vivant, futur leader mondial français ?

Grâce à ce financement, Bon Vivant prévoit de "renforcer ses équipes de recherche et développement afin de rester à la pointe de l’innovation dans son secteur". La startup lyonnaise affirme ainsi "son modèle unique 'd’ingrédentier' au service des industriels laitiers" pour répondre au double défi de la croissance de la demande et de la limitation de l’impact environnemental de leurs produits.

Créée en décembre 2020, Bon Vivant est une entreprise de biotechnologie française qui utilise la fermentation de précision pour produire des protéines de lait. Dit autrement, Bon Vivant démocratise les produits laitiers sans vache avec ce principe d'utiliser des levures comme le font les industries du vin ou de la bière. Les protéines de lait sont à destination des industriels de l’agroalimentaires afin qu’ils produisent des produits laitiers identiques en termes de nutrition, goût et texture aux produits laitiers conventionnels mais en ayant un impact environnemental le plus limité possible.

"Cette levée de fonds vient confirmer l’attente croissante autour de la fermentation de précision comme solution aux défis immenses qu’affronte l’industrie agroalimentaire, notamment laitière, explique Stéphane MacMillan, CEO et fondateur de Bon Vivant. L’objectif est triple : multiplier les développements avec nos clients, produire à l’échelle industrielle et préparer la commercialisation pour 2025. Elle doit également nous permettre de construire un leader mondial français."

500 millions d'euros de levées de fonds à Lyon

Le Rhône enregistre la moitié des opérations de levée de la région. A Lyon et Saint-Etienne, près de 500 millions d'euros qui ont été levés en 2022 (contre un peu plus de 360 millions en 2021)

La levée de fonds de la start-up Bon Vivant s'inscrit dans une dynamique économique plus large. L'année dernière, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est placée au 2e rang, derrière l’Île-de-France, avec 97 opérations de levées de fonds. Les start-up auralpines ont ainsi levé 698 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 45% par rapport à l'année précédente.