Dans un entretien accordé à l'AFP, Santiago Cucci a tenté de rassurer les fans de l'OL alors que le club est avant-dernier de Ligue 1.

Santiago Cucci joue les pompiers et tente d'éteindre les quelques flammes qui s'échappent de la situation compliquée de l'OL depuis le début de la saison. Si sportivement le compte n'y est pas pour l'équipe entraînée par Fabio Grosso, économiquement, le président exécutif de l'OL s'est montré rassurant. "Nous ne sommes pas en manque d'argent. Nous sommes comme tous les clubs de football, on recherche de l'argent. On fait notre travail", a ainsi déclaré Cucci dans un entretien à l'AFP.

"Nous avons confiance en Fabio Grosso"

Santiago Cucci, président exécutif de l'OL

S'il a admis que "le projet prendra forme quand on aura des victoires", l'homme fort de l'OL a réaffirmé son soutien à l'Italien Fabio Grosso, arrivé il y a quelques semaines sur le banc rhodanien après l'éviction de Laurent Blanc en début de saison : "Nous avons changé d'équipe avec un nouvel entraîneur qui fait un travail important mais on ne peut pas tout changer en un ou deux matches. Cela prendra du temps alors que paradoxalement, on n'en a pas. Peu à peu, on voit des choses meilleures. Nous avons complètement confiance en Fabio Grosso".

L'entraîneur lyonnais avait affirmé le weekend dernier que l'OL jouait le maintien. Santiago Cucci a lui affiché sa confiance pour la suite de la saison du club lyonnais. "Je pourrais sortir une batterie de statistiques démontrant qu'il y a toujours une probabilité que l'on soit européen ou que nous soyons relégués. Maintenant, la majorité des pourcentages et de la data montrent que l'on ne sera pas relégués", a-t-il dit à l'AFP.

Clermont pour (enfin) lancer sa saison

En poste depuis juillet dernier, Cucci a défendu tous les projets menés par John Textor et sa holding américaine Eagle football, à l'origine du rachat du club en décembre 2022. Dans le contexte actuel du club, cette prise de parole devrait amener un peu de sérénité autour de l'actuel 17e de Ligue 1. Avec 3 matchs nuls et 5 défaites en 8 rencontres, l'OL tentera le dimanche 22 octobre d'enfin lancer sa saison avec la réception de Clermont, actuellement lanterne rouge du championnat.

