Logement : Grégory Doucet attaque l'Etat en justice

Le maire de Lyon signe avec cinq autres édiles, une tribune dans laquelle il annonce attaquer l'Etat en justice estimant insuffisante son action en matière de logement des personnes à la rue.

Dans une tribune signée dans le quotidien national Libération, le maire de Lyon, Grégory Doucet accompagné des maires de Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux et Grenoble, annonce attaquer l'Etat en justice pour le sous-dimensionnement de son action en faveur des personnes qui dorment dans la rue.

Pour que l'Etat "assume enfin ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir à la rue"

Les édiles demandent que l'Etat "assume enfin ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir à la rue" tout en déplorant que le "nombre de personnes sans solution d’hébergement explose […] condamnées à vivre dans des conditions indignes et dangereuses".

Le groupe d'opposition "Pour Lyon" a de son côté répondu à la tribune signée par le maire rappelant que le logement est une compétence de la Métropole et de la Ville de Lyon. "Le meilleur instrument de lutte contre le sans-abrisme réside dans une politique de logements adéquate, qui pour notre territoire est entre les mains de ... La Métropole et la Ville de Lyon, soit Bruno Bernard et Grégory Doucet", explique les élus d'opposition.

Dans un contexte de crise du logement, la préfète du Rhône a annoncé hier lors d'un "déjeuner presse" qu'elle retirerait le pouvoir de signer les permis de construire aux maires d'une dizaine de communes de la Métropole de Lyon pour reprendre la main. Dans l'agglomération, plusieurs communes refuse de densifier et de respecter les seuils de logements sociaux imposés par la loi SRU, ce sont ces communes qui devraient être visées.

L'hébergement d'urgence en revanche est bien une compétence de l'Etat. Dans l'agglomération de Lyon, environ 1 500 personnes seraient à la rue. La Ville de Lyon a ainsi dépassé le cadre de ses compétences récemment en relogeant en urgence une quarantaine de personnes dans un ancien Ehpad.

