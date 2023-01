©PHOTOPQR/LE PROGRES/Richard MOUILLAUD – Lyon 20/03/2022 – le 20/03/2022 Rassemblement pour l’ Ukraine -Rassemblement de soutien ‡ l’ Ukraine place Bellecour (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive674475.jpg) [Photo via MaxPPP]

Un appel au dons de Guides sans frontières et Annecy solidarité Ukraine pour une collecte de vêtements chauds en direction de l'Ukraine.

Malgré un début d'année relativement chaud pour la saison en France, le froid est bel et bien présent en Ukraine en plus d'une guerre qui n'en finit pas. En ce début d'année, Guides sans frontières et Annecy solidarité Ukraine lancent un appel aux dons pour récupérer des vêtements chauds.

L'objectif est de remplir un semi-remorque de vêtement chauds. "Des combinaisons, blousons, gants, bonnets" sont recherchés, souligne Guide sans frontières. Des duvets et des couvertures sont également les bienvenues.

Pour les lyonnais qui souhaiteraient faire un don, cette adresse email : coordination@gsf.guide, permettra de rentrer en contact avec une personne de Guides sans frontière, avant de vous diriger vers une zone de collecte.

Merci au domaine skiable de Megève, au Club Alpin Français d’Annecy, à Guides sans Frontière. Merci à tous. pic.twitter.com/SMrrD93lN0 — Emmanuel Mieusset (@mieuss1) December 1, 2022

Une deuxième action après celle de novembre

Le 17 novembre 2022, Guides sans frontières et Annecy solidarité Ukraine avaient lancé un premier appel pour la collecte de vêtements d'hiver. La mobilisation des stations avait permis d'envoyer 800 tenues chaudes le 20 décembre en direction du front en Ukraine.

Pour cette deuxième récolte, 2 000 tenues supplémentaires sont prêtes à partir (40% du volume total de la semi-remorque). Il reste encore de la place avant le départ du camion qui devrait s'effectuer entre à la fin du mois de janvier.

