La ville de Lyon met fin à sa collecte en mairie de dons pour l’Ukraine

Lors du conseil municipal de ce jeudi 31 mars, la ville de Lyon a annoncé la fin de sa collecte de dons en nature pour aider la population ukrainienne, après avoir envoyé 240 palettes de dons en Pologne. Désormais, la mairie va recentrer son action à Lyon pour accompagner les réfugiés arrivant.

Ouverte depuis le 1er mars dans les mairies de Lyon, la collecte de dons en nature pour venir en aide aux Ukrainiens victimes de l’invasion russe a pris fin le 23 mars. La mobilisation de la ville de Lyon et surtout la solidarité et la générosité des Lyonnais ont permis de collecter une quantité très importante de dons.

Au total, 196 palettes de dons ont pu être acheminées en Pologne et d’autres sont actuellement en transit ce jeudi 31 mars pour porter ce nombre à 240. À entendre Sonia Zdorovtzoff, l’adjointe chargée de la solidarité, dans le détail ce sont "66 palettes de matériel de couchage, 24 palettes de vêtements chauds, 54 palettes de produits d’hygiène, 10 palettes de nourriture, 18 palettes de produits paramédicaux, 12 palettes de jouets, 1 palette de matériel informatique, 10 palettes de lits pour enfants, 1 palette de médicaments", qui ont été envoyés depuis Lyon.

Recentrer l'aide aux réfugiés à Lyon

L’arrêt de cette collecte, la ville l’explique par le besoin de recentrer la mobilisation des services municipaux pour répondre à l"arrivée importante de réfugiés à Lyon, en transit, de France ou d’Europe et souhaitant rester dans la région ou à Lyon de manière plus durable, depuis trois semaines". Une décision qui aurait été prise en accord avec les partenaires de la ville en Pologne et alors que désormais l’idée est plutôt d’inviter les Lyonnais à faire des dons financiers aux associations qui se mobilisent pour aider la population ukrainienne.