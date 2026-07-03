Les magasins Lidl ont été pris d’assaut à la suite d’une mise en vente à prix bas de climatiseurs. À Lyon, des scènes de violences se sont produites.

La promotion était très attendue, mais elle a rapidement dégénéré dans plusieurs supermarchés Lidl. Jeudi 2 juillet, la mise en vente de climatiseurs et de ventilateurs à prix réduits a attiré une foule importante dans de nombreux magasins français. Les appareils de rafraîchissement, vendus entre quelques euros pour les ventilateurs portables et 179 euros pour les climatiseurs mobiles ont donné lieu à des bousculades et à plusieurs incidents.

Dans le Rhône, plusieurs points de vente ont été concernés, notamment à Lyon, Décines-Charpieu, Bron, Rillieux-la-Pape et Saint-Bonnet-de-Mure. À Rillieux-la-Pape, la directrice du magasin a été agressée au cours de ces tensions, entraînant la fermeture temporaire de l’établissement pendant plusieurs heures.

À Lyon, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un homme s’emparant brutalement d’un climatiseur qu’une cliente, agenouillée, s’apprêtait à acheter. D’autres images montrent des clients se précipitant vers les magasins Lidl dès l’ouverture des portes. Un internaute a qualifié la scène de "chasse à la clim".

Malgré ces scènes de cohue, aucune intervention des forces de l’ordre ni interpellation n’a été signalée dans le Rhône. "Lidl France déplore les incidents intervenus dans ses magasins", a déclaré l’enseigne à l’AFP.

Je ne pouvais pas refermer la page Clim Lidl sans parler de Lyon 😅🥶 avec ses 2 vidéos #clim #Lidl #lyon pic.twitter.com/r6rBa9y6cn — oumse-dia (@oumsedia69) July 2, 2026

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