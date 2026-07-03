Actualité
Les magasins Lidl ont été pris d’assaut à Lyon. @GL

Lyon : une "chasse à la clim" provoque le chaos dans plusieurs magasins Lidl

  • par Corentin Lucas

    • Les magasins Lidl ont été pris d’assaut à la suite d’une mise en vente à prix bas de climatiseurs. À Lyon, des scènes de violences se sont produites.

    La promotion était très attendue, mais elle a rapidement dégénéré dans plusieurs supermarchés Lidl. Jeudi 2 juillet, la mise en vente de climatiseurs et de ventilateurs à prix réduits a attiré une foule importante dans de nombreux magasins français. Les appareils de rafraîchissement, vendus entre quelques euros pour les ventilateurs portables et 179 euros pour les climatiseurs mobiles ont donné lieu à des bousculades et à plusieurs incidents.

    Dans le Rhône, plusieurs points de vente ont été concernés, notamment à Lyon, Décines-Charpieu, Bron, Rillieux-la-Pape et Saint-Bonnet-de-Mure. À Rillieux-la-Pape, la directrice du magasin a été agressée au cours de ces tensions, entraînant la fermeture temporaire de l’établissement pendant plusieurs heures.

    À Lyon, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un homme s’emparant brutalement d’un climatiseur qu’une cliente, agenouillée, s’apprêtait à acheter. D’autres images montrent des clients se précipitant vers les magasins Lidl dès l’ouverture des portes. Un internaute a qualifié la scène de "chasse à la clim".

    Malgré ces scènes de cohue, aucune intervention des forces de l’ordre ni interpellation n’a été signalée dans le Rhône. "Lidl France déplore les incidents intervenus dans ses magasins", a déclaré l’enseigne à l’AFP.

    Lire aussi : 180 kg de cocaïne interceptés sur l’A7 au sud de Lyon : un Villeurbannais en détention

    à lire également
    Lyon : Thomas Rudigoz lance des permanences sans rendez-vous dans le 5e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une "chasse à la clim" provoque le chaos dans plusieurs magasins Lidl 10:28
    Lyon : Thomas Rudigoz lance des permanences sans rendez-vous dans le 5e arrondissement 09:59
    Jonathan Bocquet
    Villeurbanne : Place Publique accuse les élus LFI d’un "dérapage" sur les réseaux sociaux 09:38
    "Grégory Doucet est dans le déni" : Véronique Sarselli refuse le référendum du maire de Lyon sur la Presqu'île 09:05
    Lyon : le métro B interrompu en soirée la semaine prochaine 08:24
    d'heure en heure
    ZTL modifiée et rue Grenette rouverte aux voitures : à Lyon, deux associations s’inquiètent des choix de Véronique Sarselli 07:55
    L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’allient pour renforcer leur lien avec l’armée 07:33
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : une journée globalement ensoleillée et 30 degrés attendus ce vendredi 07:15
    "Le modèle est viable si le PIPA s'adapte", assure sa directrice générale Émilie Brot 07:00
    Les douanes ont intercepté un camion transportant 75 millions d'euros de cocaïne.. @Cour des comptes
    180 kg de cocaïne interceptés sur l’A7 au sud de Lyon : un Villeurbannais en détention 02/07/26
    Mélanges des Alpes : des kits de génépi aux bières primées 02/07/26
    Lyon-Turin : les écologistes réclament la suspension du chantier après de nouvelles alertes sur le tunnel 02/07/26
    Loire : Verney-Carron remporte un marché de 15 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur 02/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut