Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Collonges-au-Mont-D'or
A Collonges-au-Mont-d'Or, malgré un duel serré, c'est Arlette Baillot qui est élue avec 50, 22 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 592
Taux d'absentions : 39, 73 %
Votes blancs ou nuls : 2, 68 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Naturellement Collonges
|Liste divers droite
|Arlette Baillot
50, 22 %
1 048
|Collonges Au Coeur
|Liste divers droite
|Auriane Mayet
49, 78 %
|1 039
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3370
Taux d’abstention : 56,08%
Votes blancs ou nuls : 66
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|COLLONGES D'ABORD
|LDVD
|M. Alain GERMAIN
|59,48%
|841
|COLLONGES 2020
|LDVD
|M. Patrick JOUBERT
|40,52%
|573
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3352
Taux d’abstention : 60,26
Votes blancs ou nuls : 50
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|COLLONGES D'ABORD
|LDVD
|M. Alain GERMAIN
|46,33
|594
|COLLONGES 2020
|LDVD
|M. Patrick JOUBERT
|31,51
|404
|VERS UN NOUVEL AVENIR POUR COLLONGES
|LDVD
|M. Pierre-Marie LELARD
|22,15
|284