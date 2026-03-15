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Municipales 2026 : Arlette Baillot élue à Collonges-au-Mont-D'or

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Collonges-au-Mont-D'or

    A Collonges-au-Mont-d'Or, malgré un duel serré, c'est Arlette Baillot qui est élue avec 50, 22 %.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 592

    Taux d'absentions : 39, 73 %

    Votes blancs ou nuls : 2, 68 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Naturellement CollongesListe divers droiteArlette Baillot
    50, 22 %
    1 048
    Collonges Au CoeurListe divers droiteAuriane Mayet
    49, 78 %    		1 039

    Les résultats de 2020 : 

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3370

    Taux d’abstention : 56,08%

    Votes blancs ou nuls : 66

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    COLLONGES D'ABORDLDVDM. Alain GERMAIN59,48%841
    COLLONGES 2020LDVDM. Patrick JOUBERT40,52%573

    1er tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3352

    Taux d’abstention : 60,26

    Votes blancs ou nuls : 50

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    COLLONGES D'ABORDLDVDM. Alain GERMAIN46,33594
    COLLONGES 2020LDVDM. Patrick JOUBERT31,51404
    VERS UN NOUVEL AVENIR POUR COLLONGESLDVDM. Pierre-Marie LELARD22,15284

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