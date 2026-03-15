Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Collonges-au-Mont-D'or

A Collonges-au-Mont-d'Or, malgré un duel serré, c'est Arlette Baillot qui est élue avec 50, 22 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 592

Taux d'absentions : 39, 73 %

Votes blancs ou nuls : 2, 68 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Naturellement Collonges Liste divers droite Arlette Baillot

50, 22 %

1 048 Collonges Au Coeur Liste divers droite Auriane Mayet

49, 78 % 1 039



Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3370

Taux d’abstention : 56,08%

Votes blancs ou nuls : 66

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix COLLONGES D'ABORD LDVD M. Alain GERMAIN 59,48% 841 COLLONGES 2020 LDVD M. Patrick JOUBERT 40,52% 573

1er tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 3352

Taux d’abstention : 60,26

Votes blancs ou nuls : 50