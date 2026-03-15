Municipales 2026 : Jean-Philippe Jal élu à la Tour-de-Salvagny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à La Tour-de-Salvagny.

Jean-Philippe Jal est élu maire de la Tour-de-Salvagny au premier tour avec 62, 22 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 503

Taux d'absentions : 30, 46 %

Votes blancs ou nuls : 1, 93 % de votes blancs et 1, 15 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Salvagny 2026 - La Volonte D'Agir Liste divers droite Olivier Favrat 37, 78 % 892 Esprit Tourellois - Notre Village - Notre Avenir Liste divers droite Jean-Philippe Jal 62, 22 % 1 469

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