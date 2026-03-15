Municipales 2026 : Jean-Philippe Jal élu à la Tour-de-Salvagny

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à La Tour-de-Salvagny.
Jean-Philippe Jal est élu maire de la Tour-de-Salvagny au premier tour avec 62, 22 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 3 503
Taux d'absentions : 30, 46 %
Votes blancs ou nuls : 1, 93 % de votes blancs et 1, 15 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Salvagny 2026 - La Volonte D'Agir
|Liste divers droite
|Olivier Favrat
|37, 78 %
|892
|Esprit Tourellois - Notre Village - Notre Avenir
|Liste divers droite
|Jean-Philippe Jal
|62, 22 %
|1 469
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