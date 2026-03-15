Pascal Charmot, le maire de Tassin la Demi-Lune, sur le plateau de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Tassin-la-Demi-Lune. Pascal Charmot a été réélu dès le premier tour.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15634

Taux d'absentions : 39,38%

Votes blancs ou nuls : 1,79%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Un Nouveau Souffle Pour Tassin Liste divers droite Yohann Hachani 7,66% 704 Fidèlement Tassin La Demi-Lune Liste des Républicains Pascal Charmot 60% 5518 Ensemble, Réveillons Tassin La Demi-Lune - Union Des Centristes, Républicains Et Progressistes Liste divers centre Julien Ranc 32,34% 2974

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