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Pascal Charmot, le maire de Tassin la Demi-Lune, sur le plateau de 6 minutes chrono sur Lyon Capitale.

Municipales 2026 : les résultats à Tassin-la-Demi-Lune, Charmot réélu dès le premier tour

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Tassin-la-Demi-Lune. Pascal Charmot a été réélu dès le premier tour.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15634
    Taux d'absentions : 39,38%
    Votes blancs ou nuls : 1,79%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Un Nouveau Souffle Pour TassinListe divers droiteYohann Hachani7,66%704
    Fidèlement Tassin La Demi-LuneListe des RépublicainsPascal Charmot60%5518
    Ensemble, Réveillons Tassin La Demi-Lune - Union Des Centristes, Républicains Et ProgressistesListe divers centreJulien Ranc32,34%2974

    A lire aussi : Les résultats des municipales 2020 à Tassin-la-Demi-Lune

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