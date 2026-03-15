Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Tassin-la-Demi-Lune. Pascal Charmot a été réélu dès le premier tour.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 15634
Taux d'absentions : 39,38%
Votes blancs ou nuls : 1,79%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Un Nouveau Souffle Pour Tassin
|Liste divers droite
|Yohann Hachani
|7,66%
|704
|Fidèlement Tassin La Demi-Lune
|Liste des Républicains
|Pascal Charmot
|60%
|5518
|Ensemble, Réveillons Tassin La Demi-Lune - Union Des Centristes, Républicains Et Progressistes
|Liste divers centre
|Julien Ranc
|32,34%
|2974
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