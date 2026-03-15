Élection municipale : les résultats de Feyzin, Marc Mamet réélu sans surprise

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Feyzin.
Sans surprise, Marc Marmet a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers gauche n'avait pas d'adversaire dans cette commune du sud lyonnais.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6755
Taux d'absentions : 64,34%
Votes blancs ou nuls : 19,47%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|% exprimés
|Feyzin En Commun Avec Marc Mamet
|Liste divers gauche
|Marc Mamet
|1940
|100,00%
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