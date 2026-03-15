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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Élection municipale : les résultats de Feyzin, Marc Mamet réélu sans surprise

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Feyzin.

    Sans surprise, Marc Marmet a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers gauche n'avait pas d'adversaire dans cette commune du sud lyonnais.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6755
    Taux d'absentions : 64,34%
    Votes blancs ou nuls : 19,47%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de listeNombre de voix% exprimés
    Feyzin En Commun Avec Marc MametListe divers gaucheMarc Mamet1940100,00%

    Lire aussi : Élection municipale : les résultats à Feyzin, Murielle Laurent élu au premier tour

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