Élection municipale : les résultats de Feyzin, Marc Mamet réélu sans surprise

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Feyzin.

Sans surprise, Marc Marmet a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers gauche n'avait pas d'adversaire dans cette commune du sud lyonnais.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6755

Taux d'absentions : 64,34%

Votes blancs ou nuls : 19,47%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nombre de voix % exprimés Feyzin En Commun Avec Marc Mamet Liste divers gauche Marc Mamet 1940 100,00%

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