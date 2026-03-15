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Alexandre Vincendet
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Municipales 2026 : les résultats à Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet réélu avec 72,6% des voix

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Rillieux-la-Pape. Alexandre Vincendet réélu avec près de 73% des voix.

    Alexandre Vincendet fera-t-il aussi bien qu'en 2020 ? Il y a six ans, le maire sortant avait été réélu dès le premier tour avec plus de 65% des voix. Cette année, une seule liste lui fera face. Celle de Hannan M'Saï (Divers gauche).

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
    Taux d'absentions :
    Votes blancs ou nuls :

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Rillieux En Grand - Rillieux Ensemble !Liste divers centreAlexandre Vincendet72,67%6682
    Le Choix RilliardListe divers gaucheHannan M'Saï27,33%2513

    A lire aussi : Les résultats des municipales 2020 à Rillieux-la-Pape

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