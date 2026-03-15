Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Rillieux-la-Pape. Alexandre Vincendet réélu avec près de 73% des voix.

Alexandre Vincendet fera-t-il aussi bien qu'en 2020 ? Il y a six ans, le maire sortant avait été réélu dès le premier tour avec plus de 65% des voix. Cette année, une seule liste lui fera face. Celle de Hannan M'Saï (Divers gauche).

Nombre d'inscrits sur les listes électorales :

Taux d'absentions :

Votes blancs ou nuls :

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Rillieux En Grand - Rillieux Ensemble ! Liste divers centre Alexandre Vincendet 72,67% 6682 Le Choix Rilliard Liste divers gauche Hannan M'Saï 27,33% 2513

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