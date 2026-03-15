Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Rillieux-la-Pape. Alexandre Vincendet réélu avec près de 73% des voix.
Alexandre Vincendet fera-t-il aussi bien qu'en 2020 ? Il y a six ans, le maire sortant avait été réélu dès le premier tour avec plus de 65% des voix. Cette année, une seule liste lui fera face. Celle de Hannan M'Saï (Divers gauche).
Nombre d'inscrits sur les listes électorales :
Taux d'absentions :
Votes blancs ou nuls :
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Rillieux En Grand - Rillieux Ensemble !
|Liste divers centre
|Alexandre Vincendet
|72,67%
|6682
|Le Choix Rilliard
|Liste divers gauche
|Hannan M'Saï
|27,33%
|2513
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