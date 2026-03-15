Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Val de Saône. La liste Grand Cœur Lyonnais remporte 12 sièges. La liste de Bruno Bernard et celle d'extrême droite remportent chacun 1 siège.
14 sièges à pourvoir
Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 83 890
Taux d'absentions : 41,23%
Votes blancs ou nuls : 1,78%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|Muriel VANDER DONCKT
1,03%
498
|REMETTRE LA METROPOLE EN ORDRE
|Thierry D'AMATO
|14,33%
|6 940
|A la reconquête ! de la Métropole de Lyon
|Xavier FOURBOUL
|3,36%
|1 627
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Sébastien MICHEL
|52,36%
|25 358
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - La France Insoumise
|Hélios LOPEZ
|3,77%
|1 826
|La voix des territoires
|Rose-France FOURNILLON
8,59%
4 162
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Jérémy CAMUS
|16,55%
|8 015