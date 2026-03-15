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Métropolitaines 2026 : les résultats du scrutin dans le Val de Saône, Grand Cœur Lyonnais remporte 12 des 14 sièges

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Val de Saône. La liste Grand Cœur Lyonnais remporte 12 sièges. La liste de Bruno Bernard et celle d'extrême droite remportent chacun 1 siège.

    14 sièges à pourvoir

    Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 83 890

    Taux d'absentions : 41,23%

    Votes blancs ou nuls : 1,78%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte Ouvrière - Le camp des travailleursMuriel VANDER DONCKT
    1,03%
    498
    REMETTRE LA METROPOLE EN ORDREThierry D'AMATO14,33%
    		6 940
    A la reconquête ! de la Métropole de LyonXavier FOURBOUL3,36%
    		1 627
    GRAND COEUR LYONNAISSébastien MICHEL52,36%
    		25 358
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON - La France InsoumiseHélios LOPEZ3,77%
    		1 826
    La voix des territoiresRose-France FOURNILLON
    8,59%
    4 162
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesJérémy CAMUS16,55%
    		8 015
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